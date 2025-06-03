РФ отказалась от идеи турецкого прохода на газовый рынок Европы

Российский «Газпром» отложил планы по развитию нового газораспределительного хаба в Турции, отказавшись от потенциальной возможности вновь закрепиться на европейских рынках. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство напомнило, что после диверсий на «Северных потоках» РФ рассматривала турецкий хаб в качестве возможности вернуться на европейский рынок.

«Но после нескольких месяцев рассмотрения вариантов компания пришла к выводу, что это нежизнеспособно, и в значительной степени приостановила работу над этим проектом», — сообщили собеседники Bloomberg, знакомые с этим вопросом.

По их словам, поводом к такому решению могли стать ограниченная пропуская способность турецких газопроводов и нежелание Анкары делить контроль над поставками с РФ.

«Турция планирует продавать газ, поставляемый на хаб, самостоятельно, а "Газпром" будет выступать только в качестве поставщика, что не устраивает российскую компанию», — пояснили источники.

Согласно их информации, руководство «Газпрома» уже давно не обсуждает тему турецкого хаба не только внутри компании, но и на встречах с чиновниками.