Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций против РФ

Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций, введенных против России. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

В публикации говорится, что в новый санкционный список были включены 17 физических лиц и 58 предприятий. Кроме того, дополнительные экономические ограничения введены против 189 кораблей и 31 предприятия. Меры вступают в силу 3 июня в 23:00 по местному времени (полночь 4 июня мск).

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций.

По словам Каллас, основным компонентом 18-го пакета станут меры в сфере энергетики. Она сообщила, что ограничения в первую очередь коснутся потолка цен на нефть. Также обсуждается введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток» и меры в финансовом секторе.