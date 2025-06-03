Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций против РФ

Газета.Ru

Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций, введенных против России. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций против РФ
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В публикации говорится, что в новый санкционный список были включены 17 физических лиц и 58 предприятий. Кроме того, дополнительные экономические ограничения введены против 189 кораблей и 31 предприятия. Меры вступают в силу 3 июня в 23:00 по местному времени (полночь 4 июня мск).

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций.

По словам Каллас, основным компонентом 18-го пакета станут меры в сфере энергетики. Она сообщила, что ограничения в первую очередь коснутся потолка цен на нефть. Также обсуждается введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток» и меры в финансовом секторе.

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