Как решение ЦБ по ключевой ставке повлияет на курс рубля

Доллар начал укрепляться после месяца непрерывного снижения. По итогам торгов в среду, 4 июня 2025 года, внебиржевой курс составил 79,7 ₽ за доллар, что на 2,2 ₽ выше значения пятницы. Официальный курс ЦБ снизилися на 0,11 ₽, до 78,5 ₽.

6 июня 2025 года Банк России проведёт заседание по ключевой ставке. По оценке аналитиков, регулятор может с примерно равной вероятностью сохранить ставку на уровне 21% годовых или снизить до 19–20% годовых.

«В случае решения Банка России снизить ключевую ставку на заседании в пятницу это может оказать давление на курс рубля. Полагаем, что баланс рисков складывается в пользу дальнейшей консолидации на уровнях 78–82 ₽ за доллар», — рассказал «Коммерсанту» директор казначейства Цифра банка Дмитрий Рожков.

Если ключевая ставка останется на уровне 21% годовых, это может поддержать рубль, поскольку высокая ставка — на стороне национальной валюты, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Рубль сохраняет стабильность на фоне отсутствия спроса на валюту: в сезон отпусков несколько вырастет спрос на иностранную валюту, но ожидать быстрого восстановления импорта пока не стоит, отмечает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.

«Высокая ключевая ставка всё ещё сдерживает спрос, а её снижение не будет быстрым», — говорит эксперт.

Он ожидает сохранение курса в диапазоне 79–82 ₽ за доллар в ближайшую неделю.

«Рубль остается сильным, несмотря на нервозный внешний фон. Геополитическая повестка не содержит позитивных новостей, при этом мировые цены на нефть остаются под давлением роста предложения со стороны ОПЕК+», — добавляет руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Аналитик прогнозирует, что Центробанк сохранит ставку, что будет нейтральным для динамики рубля.

Независимо от того, какое решение примет ЦБ, банки продолжат снижать ставки по вкладам. Россиянам, которые хотят открыть вклад, лучше не тянуть с этим, рекомендует CRM-маркетолог направления «Вклады» в Сравни Анастасия Васина.