«Больная тема»: глава «Ростеха» высказался о снижении ключевой ставки

В «Ростехе» ждут снижения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России, которое состоится 6 июня. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Тему снижения ключевой ставки Чемезов назвал «больной» для всей экономики России.

«Мы ожидаем, причем уже очень давно. Тема больная для всей промышленности, для всей экономики. Будем верить, что это произойдет», — приводит «Интерфакс» слова главы «Ростеха».

Ранее Сергей Чемезов неоднократно заявлял, что высокие ставки кредитования сдерживают российскую промышленность и могут привести к банкротству предприятий.

Ранее Bloomberg сообщал, что грядущее заседание по ключевой ставке станет тяжелым испытанием для главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной из-за растущего давления со стороны правительства и крупного бизнеса, ожидающих снижения ставки.