Спрогнозировано укрепление рубля перед выходом в устойчивый диапазон

С началом лета рубль продемонстрировал незначительное ослабление по отношению к другим валютам. Перед выходом на более устойчивые диапазоны российская нацвалюта еще может укрепиться, сообщила RT специалист управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева.

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По прогнозу эксперта, в ближайшее время с высокой долей вероятности доллар останется в диапазоне от 79 до 81 рубля, евро – от 91 до 93 рублей и юань будет колебаться на уровне 11,2-11,7 рубля. Причем перед выходом на данные показатели рубль может подрасти, считает Найшева.

«Дальнейшая динамика валютного рынка будет во многом определяться предстоящим решением Центрального банка по ключевой ставке, ожидаемым в эту пятницу, а также развитием внешнеполитической ситуации», — заключила аналитик.

До этого директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что на этой неделе доллар будет стоить 77–80 рублей, евро — 88–91 рубль, юань — 10,75–11,15 рубля. Что касается ключевой ставки, то, по его мнению, она останется неизменной. При этом впервые ЦБ в качестве сценария рассмотрит и снижение ставки вплоть до 19%, однако пока у регулятора недостаточно аргументов по «заякорению» инфляции, которые говорили бы в пользу снижения ставки уже сейчас, пояснил специалист.