Индекс гособлигаций России превысил 111 пунктов впервые с 26 марта

Индекс гособлигаций РФ (RGBI) превысил отметку 111 пунктов впервые с 26 марта 2025 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10:13 мск, индекс RGBI поднимался на 0,58%, до отметки в 111,02 пункта. К 10:30 мск индекс гособлигаций РФ незначительно ускорил рост и находился на уровне 111,09 пункта (+0,64%).

Индекс гособлигаций Мосбиржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.