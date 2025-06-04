Эксперт сказал, как фактор нефти перестал давить на курс рубля
Как минимум, фактор нефти перестал создавать опасения ухудшения ситуации, что надо рассматривать как одну из важнейших опор для стабилизации отечественной валюты в период политической неопределённости, в условиях которой сформировался некоторый «баланс позитивных ожиданий» ниже отметки 80 за доллар, заявил руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» (ПБС) Евгений Бабошкин.
«На минувших выходных страны-участницы ОПЕК+ встретились и решили увеличить добычу в июле на 411 000 баррелей в день, что стало третьим подряд месячным ростом и по сути продемонстрировало уверенность ключевых нефтедобывающих стран, что худшее для нефтяного рынка осталось позади. Впрочем, несмотря на увеличение экспортных квот, основной производитель картеля, Саудовская Аравия, в апреле продемонстрировала снижение экспорта до 5,75 млн баррелей в сутки по сравнению с мартовским показателем в 5,80 млн баррелей в сутки. В свою очередь, в марте морской российский экспорт нефти составил 5,07 млн баррелей в сутки, в апреле он практически не изменился и составил 5,12 млн баррелей в сутки, но в мае упал до 4,82 млн баррелей в сутки, что свидетельствует о том, что согласованное увеличение добычи не привело к росту поставок. Эта новость оказала определенную поддержку цене барреля, который по итогам заседания вырос примерно на 3,75%. В целом, вторую и третью декаду мая нефть показывала попытку стабилизироваться в диапазоне ориентировочно 62-65 долларов за баррель сорта Brent, и поэтому мы можем более уверенно говорить о стабилизации ситуации при формировании фундаментальных факторов в пользу определенного роста», - рассказал эксперт «Свободной Прессе».
В связи с этим можно констатировать преобладание позитивных факторов в поддержку отечественной валюты и даже ее некоторого укрепления в июне в район 76,50-77,00 рубля за доллар, сделал прогноз аналитик.
«При этом я склонен в очередной раз подчеркнуть первенство не экономических факторов (прежде всего, опять же, вероятность частичного снятия санкций — по крайней мере, их долларовой части), которые имеют высокий потенциал нарушить текущий баланс между покупателями и продавцами валюты — как в одну, так и в другую сторону», - добавил он.
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Ранее сообщалось, что в июне можно ожидать колебаний рубля в диапазоне 80−83 за доллар ввиду смягчения риторики ЦБ РФ. При улучшении внешнего фона или оптимистичных ожиданий на геополитическом треке нельзя исключать роста курса к 75−76 рублям за доллар.