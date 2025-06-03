Пошлины на сталь в США: как решение Трампа ударит по европейскому экспорту?

Решение американского лидера Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин на импорт стали в размере 50% может спровоцировать значительное сокращение экспорта металлургических предприятий Европейского союза в США. Как ожидается, в 2025 году объем поставок может уменьшиться на 74%, что составит примерно 1 миллион тонн, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По словам аналитика, для металлургических компаний Европейского союза инициатива президента США Дональда Трампа означает обвал экспорта с 3,8 миллиона тонн по итогам 2024 года до в лучшем случае 1 миллиона тонн в 2025 году. Так, спад объемов европейской стали, ввозимой в США, может достигнуть примерно 73,7% в 2025-м, указал собеседник.

По мнению эксперта, государства Европейского союза не смогут компенсировать все потерянные объемы, перенаправив их на рынки Северной Африки, Латинской Америки или Азии. Это связано с тем, что маржа от продаж на этих рынках невелика, а конкуренция с китайскими и российскими производителями высока, пояснил он. Можно ожидать, что выплавка стали в Европейском союзе сократится примерно на 2 миллиона тонн, подытожил эксперт.

Администрация Трампа вводит 50-процентные пошлины на сталь

В конце мая Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.