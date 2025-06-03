В России резко упало производство коньяка

В России за период с января по апрель 2025 года на 22% уменьшился выпуск коньяка и на 58% упало производство коньячного дистиллята. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Отмечается, что сильнее всего производство просело у компаний «Алвиса» (-27%), «Альянс-1892» (-19%) и «Усовские винно-коньячные подвалы» (-55%).

По мнению экспертов, у спада выпуска коньяка есть несколько причин. Одна из них — рост минимальной розничной цены до 651 рубля за пол-литра. Среди других факторов отмечают смещение спроса у населения на виски, ром и слабоалкогольные напитки.

При этом, по данным Росалкогольтабакконтроля за январь — апрель, продажи слабого алкоголя снизились в 9,3 раза в годовом выражении. Отмечается, что снижение стало самым большим за четыре месяца. Продажи алкогольной продукции без учета пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи снизились на 14%.