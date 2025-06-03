Названы новые условия возврата для иностранных компаний

Говорить о возвращении западных компаний на российский рынок можно только в том случае, если этими же фирмами будут соблюдены условия. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на стратегической сессии «Недели российского ритейла», передают «Известия».

В числе основных условий — обязательное сотрудничество с российскими партнерами, предоставление технологий и возможность полного переноса производства в страну.

Алиханов напомнил о том, как после 2014 года удалось успешно заместить импортные товары российскими аналогами. Тогда доля отечественной продукции в розничной торговле увеличилась с 60% до 80%. Российские производители стремились сохранить ограничения, поскольку их бизнес начал активно развиваться, подчеркнул министр.

В настоящее время, по его мнению, Россия успешно приспосабливается к новым условиям, используя механизмы параллельного импорта и развивая собственное производство. Хотя официальных обращений от западных компаний с просьбой о возвращении пока не было, власти планируют отменить для них «преференциальный режим».

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Собеседник также подчеркнул возможность повторного ухода компаний, напомнив о ситуации с пустыми полками в 2022 году. Пока неясно, как именно будет организовано такое сотрудничество, но очевидно, что возвращение иностранных компаний в Россию будет возможно только на новых условиях, добавил он.