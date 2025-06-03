Евро теряет влияние на мировой арене. Его доля в международных расчетах уступает доллару и продолжает сокращаться. Экономическая политика Европейского союза снижает интерес к евро за его пределами, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Также в материале говорится, что утрачивает свое влияние на рынке и SWIFT, уступая место национальным платежным системам, таким как TARGET, CIPS, SEPA и СПФС. Политические события и санкции, введенные против России, подорвали доверие к евро, а повышение процентных ставок Федеральной резервной системы США негативно отразилось на репутации этой валюты, пишут авторы статьи.

В июне прошлого года Европейский центральный банк (ЕЦБ) приступил к реализации программы по смягчению денежно-кредитной политики. Однако возможности для дальнейшего снижения процентных ставок ограничены. Евро продолжает оставаться резервной валютой, но его лучшие времена уже позади. Для сохранения своих позиций ЕС должен решить ключевые проблемы и прекратить использовать финансы в геополитических играх, подчеркивают эксперты.

Рубль укрепляет свои позиции. На прошлой неделе он обновил двухлетние минимумы к доллару и юаню. Факторы, такие как сезонность и рост импорта, влияют на спрос на валюту. Центробанки скупают золото, а частные инвесторы диверсифицируют портфели, указывают специалисты.

Евро переживает сильнейшее дневное падение с начала года

Ранее директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи заявил, что ограничительные меры, введенные США и странами Запада в отношении России, нанесли значительный ущерб мировой экономике.