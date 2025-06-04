Названы главные жертвы пошлин Трампа на сталь и алюминий

Вступают в силу 50-процентные пошлины Трампа на импортную сталь и алюминий – и торговые партнеры по всему миру выражают недовольство, включая Мексику, которая закупает у США больше стали, чем отправляет в обратном направлении.

США удвоили тарифы на импорт стали и алюминия из-за рубежа до 50%, несмотря на критику со стороны ключевых торговых партнеров, приняв меры, которые, по словам Дональда Трампа, призваны возродить американскую промышленность.

После введения и быстрого повышения тарифов для большей части стран мира, только для того, чтобы снизить их, Трамп на прошлой неделе переориентировался на мировые рынки стали и алюминия, а также на доминирование Китая, отмечает The Guardian.

Трамп подписал указ, официально закрепляющий этот шаг во вторник. Более высокие тарифы “позволят более эффективно противостоять иностранным странам, которые продолжают сбывать излишки дешевой стали и алюминия на рынок Соединенных Штатов и тем самым подрывать конкурентоспособность сталелитейной и алюминиевой промышленности Соединенных Штатов”, говорится в указе.

Повышение касается всех торговых партнеров, за исключением Великобритании, единственной страны, которая пока заключила предварительное торговое соглашение с США во время 90-дневной паузы в отношении более широкого спектра тарифов Трампа, подчеркивает The Guardian. Ставка на импорт стали и алюминия из Великобритании, которая не входит в число крупнейших экспортеров ни того, ни другого металла в США, останется на уровне 25% как минимум до 9 июля.

Около четверти всей стали, используемой в США, импортируется, и данные показывают, что повышение пошлин особенно сильно ударит по ближайшим торговым партнерам США – Канаде и Мексике. Они занимают первое и третье места соответственно по объемам поставок стали в США, констатирует The Guardian.

Офис канадского премьер-министра Марка Карни заявил, что Канада “ведет интенсивные и активные переговоры об отмене этих и других тарифов”.

Министр экономики Мексики Марсело Эбрард повторил, что тарифы являются неустойчивыми и несправедливыми, особенно учитывая, что Мексика импортирует из США больше стали, чем экспортирует туда.

“Соединенным Штатам нет смысла вводить пошлины на продукт, в котором у вас есть избыток”, - сказал он, добавив, что Мексика в пятницу будет добиваться освобождения от повышения.

Спустя несколько дней после объявления о своем одобрении спорного поглощения US Steel японской Nippon Steel, Трамп обнародовал планы по быстрому повышению тарифов на импортную сталь и алюминий.

“Наша сталелитейная и алюминиевая промышленность восстанавливается, как никогда раньше”, - написал Трамп. - Это станет еще одной потрясающей новостью для наших замечательных работников сталелитейной и алюминиевой промышленности”.

Высокопоставленные чиновники ЕС надеются, что брюссельский блок все-таки сможет добиться освобождения от более высоких тарифов на сталь, и на четверг в Париже запланирована важная встреча между комиссаром ЕС по торговле Марошем Шефчовичем и торговым представителем США Джеймисоном Гриром.

Хотя 50-процентный тариф считается неприемлемым для экспортеров, источники в Брюсселе указывают на то, что маловероятно, что ЕС немедленно примет ответные меры, учитывая деликатность переговоров вокруг других тарифов, введенных Трампом в последние месяцы.

ЕС имеет право выдвинуть пакет пошлин на экспорт из США в размере 21 млрд евро, который уже был согласован в апреле по первоначальным тарифам, введенным Трампом на сталь и алюминий, пишет The Guardian.

С Трампом у ЕС есть общая цель, поскольку переизбыток предложения в Китае рассматривается как одна из главных причин кризиса, охватившего европейскую сталелитейную промышленность, где снижение спроса привело к огромным потерям рабочих мест среди некоторых крупнейших производителей, включая немецкую ThyssenKrupp Steel.