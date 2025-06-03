В МВФ отреагировали на кредитный дефолт Украины

Украина официально допустила суверенный кредитный дефолт, отказавшись произвести выплаты держателям долговых ценных бумаг на сумму $2,6 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в международном валютном фонде (МВФ) считают ситуацию рискованной для дальнейшего заключения соглашений о финансировании страны.

По данным европейской фондовой биржи Euronext, Украина должна была произвести выплату в размере $665 млн не позднее 2 июня. Однако на конец торгового дня на Euronext эта сумма так и не была перечислена.

Министерство финансов Украины сообщило о том, что правительство страны приняло решение не выполнять обязательства по государственным деривативам в связи с введенным мораторием. Ведомство также отметило, что соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не ведет к кросс-дефолту по обязательствам по внешним облигациям внутреннего госзайма.

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Этот мораторий будет сохранен до реструктуризации долга, что, по мнению Киева, позволит избежать более широкого дефолта.