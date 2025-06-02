Украине не хватает газа на сумму €1 млрд

Украина ищет возможность закупить газ на сумму €1 млрд, чтобы избежать дефицита. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Мы договорились с министром энергетики [Германом Галущенко], что будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть <...>. Есть соответствующий объем. Половину мы нашли, а половины нам не хватает. Скажу так, на €1 млрд", - заявил он в беседе с журналистами, фрагмент которой публикует агентство УНИАН.

Зеленский не исключил, что Украина не сможет полностью обеспечить газом население.

Ранее директор энергетических программ украинского "Центра Разумкова" Владимир Омельченко прогнозировал, что население Украины может столкнуться с отключениями газа на фоне существенного уменьшения объемов его добычи.

1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо по очень высоким ценам. С конца января украинская компания "Нафтогаз" начала импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок. С февраля запасы газа в ПХГ Украины остаются на рекордно низком уровне.