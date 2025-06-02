В ЕС заявили о готовности ввести ответные пошлины на тарифы США

Евросоюз заявляет о готовности применить ответные меры на возможные торговые пошлины со стороны США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В Брюсселе обеспокоены заявлениями Вашингтона о возможном введении тарифов. По мнению европейцев, такие шаги США в сфере торговли подрывают усилия по достижению оптимального решения.

"Если взаимоприемлемое решение не будет достигнуто, как существующие, так и возможные дополнительные контрмеры ЕС автоматически вступят в силу 14 июля - или раньше, если того потребуют обстоятельства", - заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл.

Ожидается, что группа ЕК направится на этой неделе в Вашингтон для технических консультаций с американской стороной по вопросам пошлин.