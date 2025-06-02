ЦБ повысил курс доллара на 3 июня

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 3 июня 2025 года.

Курс доллара был повышен до 79,12 рубля, на 31 мая он составлял 78,61 рубля. Курс евро вырос до 90,37 рубля, с 89,25 рубля по состоянию на 31 мая. Курс юаня составил 10,94 рубля. На 31 мая он составлял 10,88 рубля.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. После введения американских санкций в июне 2024 года против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра торговая площадка прекратила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро.

С начала 2025 года курс доллара к рублю демонстрировал уверенное снижение (на 10 января он составлял 102,2 рубля). Согласно данным Банка России, по итогам марта доллар ослаб относительно рубля на 4,6% — высокая волатильность российской валюты была вызвана в том числе геополитической неопределенностью.

По прогнозу аналитиков, опрошенных ЦБ в апреле, курс доллара на 2025 год может составить 95,2 рубля за доллар.

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