В Египте полюбили продукты российских производителей

Российские производители продуктов питания активно занимают свою нишу на рынке Египта. Это происходит с помощью Российского национального демонстрационно-дегустационного павильона, передает РИА Новости.

Павильон был открыт в Каире Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), чтобы продвигать товары под брендом «Сделано в России». Как уточняется, компаниям-резидентам павильона РЭЦ оказывает поддержку в продвижении в торгово-розничные сети Египта, а также помогают найти деловых партнеров для запуска регулярных поставок в Египет и другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.

В частности, компания «Эфко-Каскад» активно продвигает через свой павильон в Египте продукцию масложировой отрасли. Жители Египта также проявляют большой интерес к гречке. Благодаря поддержке павильона на местный рынок поступила партия гречки от ПКФ «Маяк», которая пользуется спросом у покупателей, ценящих полезную и питательную еду.

Сообщается, что в более чем десяти крупных супермаркетах и интернет-магазинах по всей стране можно найти продукцию, изготовленную из экологически чистого зерна, выращенного в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Кроме того, в Египте продолжает укреплять свои позиции и российский кофе. Весной в местных магазинах появилась новая партия кофе марки «Jardin» от компании «ОРИМИ ЭКСПОРТ», говорится в материале.