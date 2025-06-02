Фон дер Ляйен обсудила с американским сенатором санкции против России

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обсудила с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) координацию действий Европейского союза и США по вопросу санкций против России. Об этом говорится в отчете встречи на сайте Еврокомиссии.

В материале отмечается, что ЕС готовит 18-й пакет «жестких» санкций, нацеленных на доходы России от поставок энергоносителей, российский банковский сектор и снижение предельного уровня цен на сырую нефть.

«Эти шаги, предпринятые совместно с мерами США, резко усилят совместное воздействие наших санкций», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее сенатор Грэм встретился в Турции с представителями Украины и стран Европы и представил им законопроект о «разгромных» санкциях против России. Документ предусматривает, в частности, введение тарифов в отношении стран, закупающих российские нефть, газ и другие ресурсы.