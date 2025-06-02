Нестабильность на рынке: UBS советует искать альтернативы доллару

Аналитики UBS советуют британским инвесторам скорректировать свои позиции в долларах США из-за сохраняющейся нестабильности на рынке. Об этом сообщает портал investing.com.

С момента возвращения Дональда Трампа в офис мировые рынки демонстрируют нестабильность, что существенно сказывается на стоимости различных активов, в том числе доллара.

Подчеркивается, что недавняя нестабильность на рынке была обусловлена беспокойством по поводу экономической стратегии США. Это привело к тому, что инвесторы начали выводить свои средства из американских активов и вкладывать их в европейские акции, что способствовало их активному росту.

Это также привело к снижению стоимости доллара США и увеличению доходности долгосрочных государственных облигаций США. Курс британского фунта стерлингов по отношению к доллару США в начале года составлял около 1,25. Затем он снизился почти до 1,20, после чего вырос примерно до 1,35.

Новый закон Трампа ударит по доллару

По мнению экспертов UBS, доллар теряет свою роль валюты-убежища из-за растущей неопределенности, которая исходит из США. Политическая нестабильность, а также торговый и бюджетный дефициты могут привести к дальнейшему ослаблению доллара в ближайшие кварталы.