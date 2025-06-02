Алмазы из России становятся дешевле: что стоит за снижением цен?

Цена поставок российских алмазов в 2024 году снизилась на 29% и составила 2,62 миллиона долларов. Об этом сообщают «Финансы Mail.ru» со ссылкой на данные Кимберлийского процесса.

Как уточняется, в 2023 году этот показатель был на уровне 3,7 миллиона долларов. По результатам 2024 года объем экспорта российских алмазов также уменьшился, на 6,3%, и составил 30,37 миллиона карат.

В России за рассматриваемый период добыча алмазов осталась на уровне предыдущего года и составила до 37,32 миллиона карат. По информации, предоставленной Кимберлийским процессом, в 2024 году на долю России пришлось 32% от мирового объема добычи алмазов. На Ботсвану пришлось 24%, на Анголу — 12%, на Канаду — 11%, а на Республику Конго — 8%.

Ранее сообщалось, что международная алмазодобывающая корпорация De Beers начала тайно продавать необработанные алмазы с большой скидкой для сокращения своих запасов. Как уточнило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, организация уже провернула подобных сделок на сотни миллионов долларов.