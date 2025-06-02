Впервые за несколько месяцев вокруг решения Банка России по ключевой ставке есть интрига. Регулятор примерно с равной вероятностью может как сохранить ставку на уровне 21% годовых, так и снизить её на 1–2 процентных пункта (п. п.), пишет Forbes со ссылкой на экономистов.

Главный аргумент для снижения ставки — замедление фактического роста цен, говорит экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. В апреле базовая инфляция в годовом выражении снизилась до 4% с поправкой на сезонность. В пользу такого решение может сыграть снижение дефицита на рынке труда, охлаждение роста заработных плат, снижение деловой и инвестиционной активности. Экономист прогнозирует, что на заседании 6 июня ЦБ снизит ставку до 19% годовых и даст нейтральный сигнал. В дальнейшем может быть длинная пауза на 3–6 месяцев, снижение или повышение ставки.

Экономисты, которые ждут сохранения ставки, считают, что Центробанку нужны более убедительные свидетельства устойчивого замедления инфляции. Кроме того, инфляционные ожидания населения остаются высокими — в начале мая они составили 13,4%. Сохранение рекордно низкой безработицы и быстрый рост доходов граждан в первом квартале не дадут ЦБ снизить ставку, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Кроме того, выросли проинфляционные риски из-за торговых войн и неурожая из-за плохой погоды.

На заседании совет директоров будет рассматривать различные варианты пар «решение — сигнал», ожидает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. По его словам, основными будут два варианта: снижение ставки и нейтральный сигнал либо сохранение ставки и смягчение сигнала.

Дискуссия, вероятно, будет вокруг оценок устойчивости снижения инфляции и замедления экономики, а также устойчивости курса рубля, поскольку курс — один из самых сильных дезинфляционных факторов сейчас, указывает управляющий директор «Газпромбанк Private» Егор Сусин. Главным вопросом будет поиск верных слов, которые бы дали рынку понять, что снижение ставки не значит быстрого цикла смягчения ДКП, полагает Александр Исаков.

Ставки по вкладам продолжат снижаться независимо от того, какое решение примет ЦБ, считает CRM-маркетолог направления «Вклады» в Сравни Анастасия Васина. Вкладчикам стоит успеть зафиксировать доходность.