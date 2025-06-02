Рынки упали из-за угрозы Трампа

Европейские акции открылись снижением в понедельник (после роста в мае), поскольку новые тарифные планы президента США Дональда Трампа грозят вновь обострить глобальную торговую напряженность. Об этом сообщает Reuters.

В конце прошлой недели Трамп заявил, что планирует повысить пошлины на импортируемую в США сталь и алюминий с 25% до 50%, а Европейский союз заявил о готовности принять ответные меры.

На этом фоне европейский индекс STOXX 600 снизился на 0,2% в начале недели. Акции сталелитейных компаний Европы существенно просели: бумаги ArcelorMittal упали на 1%, а конгломерата Thyssenkrupp — на 1,1%.

Американские пошлины, которые могут негативно повлиять на автомобильный сектор, также оказали давление на акции автопроизводителей: сектор упал на 1,2%.