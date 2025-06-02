В Азербайджане рассказали о нефтяном «Контракте века»

Соглашение Азербайджана с консорциумом международных нефтяных компаний, которое позже было названо «Контрактом века», оказало значительное влияние на политическую и экономическую ситуацию в Закавказье. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в ходе выступления на официальной церемонии открытия 30-й выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го форума Baku Energy Forum, передает издание Report.

Алиев обратил внимание на то, что договор был подписан сразу после первой выставки «Нефть и газ Каспия», которая состоялась чуть более 30 лет назад. По его словам, «это стало возможным благодаря дальновидности президента Гейдара Алиева».

20 сентября 1994 года во дворце «Гюлистан» в Баку состоялось подписание исторического соглашения. В нем приняли участие представители 13 крупных нефтяных компаний из восьми государств: Азербайджана, Турции, США, Японии, Великобритании, Норвегии, России и Саудовской Аравии. Речь о совместной разработке трех нефтяных месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря.

В Азербайджане началась юбилейная 30-я Бакинская энергетическая неделя (Baku Energy Week). Это важное отраслевое мероприятие, которое ежегодно собирает ведущих специалистов в области энергетики со всего мира. В этом году в нем участвуют представители 267 компаний из 39 государств.