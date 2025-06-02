Morgan Stanley ожидает еще три повышения квот ОПЕК+

Согласно оценкам аналитиков Morgan Stanley, ОПЕК+ продолжит восстанавливать добычу в течение как минимум трех следующих месяцев, что окажет давление на цены на нефть. В субботу восемь ключевых членов организации, добровольно сокративших добычу в ноябре 2023 года, объявили о четвертом подряд «откате» ранее введенных ограничений, сообщает Bloomberg.

По расчетам Morgan Stanley, к октябрю будут полностью возвращены те самые 2,2 млн баррелей нефти в день, от которых ОПЕК+ раньше добровольно отказался.

«После последнего объявления нет никаких признаков замедления темпов повышения квот. Увеличение квот, вероятно, позволит Саудовской Аравии, а в какой‐то мере также Кувейту и Алжиру, нарастить фактическую добычу. Но мы не ожидаем, что остальные страны организации смогут полностью реализовать свои квоты», — отметили в Morgan Stanley.

В отличие от Goldman Sachs, прогнозирующего лишь одно дополнительное повышение квот, Morgan Stanley ждет три шага по +411 000 баррелей в сутки каждый. Однако фактическое наращивание производства, по их мнению, будет значительно отставать от целевых показателей из-за «разрыва между квотой и реальной добычей».

В мае ОПЕК+ смог выполнить лишь около двух третей намеченного прироста; в июне—июле ситуация, по мнению аналитиков, повторится, а затем ежемесячное увеличение добычи сократится до примерно 50 000 баррелей в сутки.

Краткосрочное укрепление цен Morgan Stanley связывает с сезонным ростом спроса на сырье со стороны НПЗ (обычно пик приходится на май) и высокими маржами переработки, стимулирующими загрузку заводов. Однако уже к концу года, по их прогнозу, эффект от тарифов США и ускоренный рост добычи вне ОПЕК+ снова будут давить на рынок. Банк ожидает, что во II–III квартале 2025 года фьючерсы Brent будут в среднем торговаться около $57,5 за баррель, а в первой половине 2026 года — около $55.