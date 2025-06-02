Глава Минторга США: Китай не торопится заключать торговое соглашение

Глава Минторга Соединенных Штатов Говард Латник выразил недовольство тем, что Китай не торопится заключать торговое соглашение с США. С таким заявлением он выступил в эфире Fox News.

Представитель США подчеркнул, что страна является покупателями продукции, произведенной в Китае. Если Вашингтон не предоставит доступ к своим рынкам, то это может привести к серьезным проблемам в экономике КНР, отметил он.

Глава ведомства подчеркнул, что США предпринимают меры, чтобы Китай осознал, «каково это — оказаться в невыгодном положении». По словам министра, президент США Дональд Трамп осознает мощь американской экономики, и поэтому его шаги в отношении Китая будут результативными.

«Дональд Трамп все понимает. Мы предпринимаем определенные действия, чтобы показать Китаю, каково оказаться по ту сторону уравнения. Я думаю, что наш президент знает, что делает. Он будет работать над этим вопросом», — заявил Латник.

Ранее глава Министерства финансов США Скотт Бессент сообщил, что США не планируют изолировать свою экономику от экономики Китая, но хотят минимизировать риски, которые, по их мнению, исходят от Китая.