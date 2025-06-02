Индекс гособлигаций РФ превысил 110 пунктов впервые с 27 марта

Индекс гособлигаций РФ (RGBI) превысил отметку 110 пунктов впервые с 27 марта 2025 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 09:50 мск, индекс RGBI поднимался на 0,27%, до отметки в 110,23 пункта. К 10:50 мск индекс гособлигаций РФ незначительно ускорил рост и находился на уровне 110,37 пункта (+0,4%).

Индекс гособлигаций Мосбиржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.