Трамп решил создать стратегический биткоин-резерв

США планируют накопить биткоины и не продавать их, заявили в Вашингтоне. РИА Новости выяснило, для чего американцам нужен «стратегический запас» криптовалюты.

Американский президент ранее Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва из имеющихся цифровых активов на 16,5 миллиарда долларов. Инициатива направлена на диверсификацию государственных резервов, укрепление технологического лидерства и противодействие конкурентам, таким как Россия и Китай.

По словам Василия Гиря, генерального директора GIS Mining, биткоин рассматривается как «цифровое золото». Как уточнил он, криптовалюта защищает от инфляции и экономической нестабильности. Создание резерва также может повысить инвестиционную привлекательность криптовалюты и стимулировать ее рост на рынке, добавил собеседник агентства.

По мнению Евгения Шатова, партнера CapitalLab, американские власти намерены покрыть долги за счет инвестиций в биткоин. Решение усиливает поддержку Трампа среди технологических элит и имеет геополитический аспект.

Также эксперты обращают внимание на то, что компания American Bitcoin, поддерживаемая Трампом, планирует выйти на публичный рынок, объединившись с Gryphon Digital Mining и выпустив токен ABTC. В GIS Mining прогнозируют рост стоимости биткоина до 160 тысяч долларов в случае принятия закона о покупке миллиона BTC правительством в течение пяти лет.