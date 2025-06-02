России не оказалось в топ-5 стран Европы по доступности электроэнергии

В рейтинге доступности электроэнергии в Европе, составленном РИА Новости, Россия заняла шестую строчку. Первое место заняла Исландия, где жители могут позволить себе более 26 тысяч киловатт-часов на среднемесячную зарплату. В тройку лидеров также вошли Лихтенштейн и Люксембург с 23,9 и 20,7 тысячами киловатт-часов соответственно. Последнее место заняла Чехия с 4,3 тысячами киловатт-часов.

После кризиса 2022 года стоимость электроэнергии в Европе стабилизировалась, но все еще остается выше показателей до начала пандемии, говорится в материале. В 2024 году средняя цена на бирже EEX составила 79,5 евро за мегаватт-час, что на 16,5% меньше, чем в 2023 году, но в два раза выше, чем в 2019 году. Доступность электроэнергии определяется не только стоимостью, но и уровнем дохода населения.

В Казахстане стоимость электроэнергии является одной из самых низких в мире — всего 3,6 рубля за киловатт-час. В России же этот показатель составляет 4,5 рубля. В Германии же стоимость электроэнергии, напротив, одна из самых высоких — 36 рублей за киловатт-час. В большинстве стран цены на электроэнергию выросли, однако в Латвии, Лихтенштейне и Нидерландах они снизились. В России же тарифы выросли на 8,3%. Аналитики ожидают, что в 2025 году цены на электроэнергию в Европе останутся стабильными, а доступность электричества для россиян может незначительно снизиться из-за индексации тарифов.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что Правительство РФ может прибегнуть к снятию ограничений на выдачу мощности в общую сеть объектами генерации потребителей. Согласно проекту постановления, подготовленному Минэнерго, речь идет о дополнительной загрузке блок-станций по команде «Системного оператора» (СО; диспетчер энергосистемы) в чрезвычайных ситуациях.