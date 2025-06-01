Запрет поставок российского энергетического сырья в Евросоюз нанесет ущерб конкурентоспособности сообщества. Об этом заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Идея полной остановки поставок в ЕС российских нефти, газа и ядерного топлива, которую [продвигает] Еврокомиссия, нанесет ущерб конкурентоспособности сообщества, - отметил премьер. - Она является явно вредной и [базируется только] на идеологии".

Фицо указал на конец Евросоюза

Фицо вновь повторил, что словацкое правительство продолжит отстаивать в ЕС интересы республики, которые заключаются в продолжении получения энергосырья из РФ. Этот импорт, по его словам, необходим для нужд экономики страны. Братислава на международной арене будет и далее реализовывать суверенную внешнюю политику, ориентированную на все стороны света.