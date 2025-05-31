Сакс: США не особо выиграют от сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Сделка с Украиной по редкоземельным металлам не принесет особой пользы для экономики США. Об этом ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс. "Мы не знаем - никто точно не знает, - какие именно запасы там (на Украине. - "Газета.Ru") есть, насколько рентабельно их добывать, сколько лет на это потребуется, как будет налажена переработка и очистка этих металлов. Думаю, вокруг украинских горнодобывающих активов много шумихи", - сказал экономист. 30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Подробнее — в материале "Газеты.Ru". В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что республика не утратит контроль над ресурсами в результате сделки. По его сведениям, недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются условием создания фонда в рамках соглашения.