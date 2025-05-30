В России может произойти массовое закрытие банков: названо условие

Если геополитическая ситуация улучшится и санкции против ведущих банковских игроков будут сняты, число кредитных организаций в России может снизиться до менее чем 270. Это связано с тем, что мелкие банки потеряют свою уникальную нишу и будут вытеснены с рынка.

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Об этом сообщили представители рейтингового агентства «Эксперт РА», передает ИА DEITA.RU.

По словам специалистов, после введения санкций против крупных банков роль небольших кредитных организаций в российской экономике значительно возросла. Их главным преимуществом стала возможность осуществлять трансграничные платежи.

«При улучшении геополитической ситуации и отмене санкций у таких банков могут исчезнуть конкурентные преимущества, что скорее всего приведет к их поглощению в рамках сделок M&A после утраты уникальной ниши», — цитирует РИА Новости комментарий агентства.

Эксперты прогнозируют, что в течение трех лет количество банков в России может сократиться на несколько десятков, и при стабилизации международных отношений к этому времени на рынке останется менее 270 участников.

Российский банковский сектор традиционно характеризуется высокой концентрацией активов у крупнейших игроков. Эта тенденция усилилась за последний год, в том числе из-за завершения ряда объединений среди лидеров рынка.

В 2024 году и первом квартале 2025-го с рынка ушли 14 кредитных организаций. Доля топ-10 банков в активах сектора выросла с 78,5% до 79,8% за 2024 год и достигла 80,7% к концу первого квартала 2025-го. Эксперты ожидают, что к концу текущего года этот показатель увеличится до 81,5%.

По данным Центрального банка России, на 1 апреля 2025 года в стране насчитывается 311 действующих банков (216 с универсальной лицензией и 95 с базовой) и 40 небанковских кредитных организаций.