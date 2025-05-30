Украина не сможет выплатить $665 млн по долгам, привязанным к ВВП

Украина не выполнит обязательства по выплате $665 млн, связанных с облигациями, условия которых зависят от роста ВВП страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

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Платеж должен был быть осуществлен 2 июня, однако Киев не сможет его произвести. Речь идет о задолженности, выплаты по которой напрямую привязаны к показателям экономического роста государства.

Напомним, что ранее украинский Минфин сообщил о достижении государственным долгом страны отметки в $179,97 млрд (13,9 трлн рублей). Это подчеркивает тяжелую финансовую ситуацию, в которой оказалась страна.

Отсутствие выплаты по долгам, привязанным к ВВП, может усугубить проблемы с международными инвесторами и кредиторами.

Ранее в белом доме заявили, что рассчитывают на проведение нового раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в ближайшую неделю.