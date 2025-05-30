В США начали процедуру снятия санкций с российского топ-менеджера

Минюст США начал процедуру снятия санкций с главы «Ростеха» Сергея Чемезова. О соответствующей работе со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

На сайте американского ведомства появился документ, согласно которому консультировать Сергея Чемезова по решению административных и юридических вопросов на территории США будет местная компания Rathmell Short LLP. Как отмечает издание, эти шаги могут говорить о возможном снятии санкций с российского топ-менеджера и даже ведении совместного бизнеса.

«Оказывать содействие в выходе на представителей власти США касательно будущих и/или текущих юридических или административных процедур на территории США», — указано в тексте.

По данным источников, процесс рассмотрения и принятия решения о санкционных мерах в отношении руководства корпорации был запущен по инициативе американской стороны. Кампания по выводу из-под санкций высокопоставленных российских руководителей может преследовать цель продолжения совместной работы и бизнеса.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что другие государства могли бы позавидовать устойчивости российской экономики в условиях санкций. По его словам, нынешний уровень ключевой ставки является препятствием для развития промышленности.