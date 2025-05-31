Эксперт сделал прогноз курса доллара в июне

У курса рубля к доллару есть потенциал для краткосрочного укрепления.

В июне доллар не должен подниматься выше 80 рублей.

«В июне, скорее всего, мы увидим сохранение текущей динамики с умеренно сильным рублём. Валютная выручка от экспортёров продолжит поступать на рынок, Минфин продолжит продажи валюты, импорт останется слабым. Всё это формирует условия для кратковременного укрепления рубля. При этом возможны волатильные колебания, связанные с новостным фоном, дивидендным сезоном и ожиданиями по ключевой ставке. Но в целом, июнь выглядит стабильным месяцем для рубля, и диапазон 76–80 вполне реалистичен и комфортен для «перекладки» в валюту, и к концу года мы ожидаем курс в диапазоне 85-95», - сообщил управляющий директор ALT3 Capital, магистр экономики СПбГУ Владислав Александров.

Ранее сообщалось, что в июне курс рубля может продолжить укрепление, но даже при очень позитивном настрое вряд ли пробьет отметку в 75 руб. за доллар, так как цены на нефть достаточно низкие, а процентные ставки высокие.