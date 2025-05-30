В Китае отказались принимать огромный танкер с российской нефтью

У берегов Китая встал на якорь танкер Big Star с партией российского премиального сорта нефти ESPO объемом 2,1 миллиона баррелей, которые пока не удается продать. Об этом со ссылкой на данные трейдеров и сервисов отслеживания судов сообщает Reuters.

По оценкам собеседников агентства, отказ потенциальных покупателей связан с опасениями вторичных санкций США, а также снижением потребности в российской нефти.

Многие государственные нефтеперерабатывающие компании КНР опасаются иметь дело с поставками из России, особенно когда речь идет о сорте ESPO, стоимость которого даже с учетом падения мировых котировок превышает потолок в 60 долларов за баррель.

Главными покупателями российского сырья остаются так называемые «самовары» — небольшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые не слишком боятся санкций, так как не имеют интересов в долларовой зоне.

Трейдеров смущает также тот факт, что для поставок из порта Козьмино использовалось судно класса VLCC (самый вместительный формат), на которое перегрузили партии с трех танкеров меньшего размера. Обычно такие суда используют для более далеких маршрутов, а сам по себе сорт ESPO редко задерживается в плавучих хранилищах.

Big Star принял партии нефти 17 мая, а с 25 числа находится неподалеку от Тайваня, встав на якорь. По мнению участников рынка, груз пока не может привлечь покупателей.

Ранее сообщалось, что на фоне снижения цен на нефть с начала года Евросоюз намерен добиться пересмотра потолка цен для России с 60 долларов за баррель до 50-ти. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис уточнил, что такую меру рассматривают в контексте 18-го пакета санкций.