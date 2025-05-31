Раскрыт план Трампа по обвалу доллара: Россия извлечет большую выгоду
Немецкое издание Merkur со ссылкой на финансовых экспертов сообщает, что текущее ослабление американской валюты может быть частью стратегии администрации президента Дональда Трампа. Эта ситуация потенциально открывает новые возможности для России и ее партнеров по БРИКС.
«Настроения относительно инвестиций в США заметно ухудшились. Одним из факторов этого стал президент США Дональд Трамп – он удивил мировую экономику своей непредсказуемой тарифной политикой и неоднократно вызывал спады на бирже различными объявлениями о новых тарифах или санкциях», – цитирует «АБН24» автора немецкого издания.
По данным обозревателя Ларса-Эрика Нивельштейна, устойчивое падение курса доллара в последние месяцы вызывает серьезное беспокойство в финансовых кругах. Эксперт допускает, что это может быть элементом политики нового американского руководства, направленной на стимулирование внутреннего производства в рамках доктрины «Америка прежде всего». Однако такая стратегия имеет и обратную сторону – она объективно усиливает позиции стран, стремящихся к дедолларизации мировой экономики.
«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире
Аналитики отмечают, что ослабление доллара создает парадоксальную ситуацию: с одной стороны, оно делает американский экспорт более конкурентоспособным, но с другой – подрывает основу финансового могущества США. В частности, это может осложнить содержание зарубежных военных баз и снизить влияние Вашингтона на международной арене. Особую выгоду от сложившейся ситуации получают Россия и Китай.
Хотя альянс пока не предложил полноценной альтернативы американской валюте, участники объединения активно продвигают использование национальных валют в расчетах. Немецкий журналист подчеркивает, что текущие экономические тенденции могут ускорить процесс формирования новой многополярной финансовой системы, где роль доллара будет существенно снижена.
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