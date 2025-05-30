Инвестиционный стратег Сергей Суверов в разговоре с Рамблером рассказал о главных причинах укрепления курса рубля к доллару, а также ответил на вопрос о целесообразности покупки американской валюты.

В четверг, 29 мая, внебиржевой курс доллара упал на 3,72%, до 76,9 рубля. Об этом сообщал портал Investing.

Укрепление рубля к доллару продолжается уже несколько месяцев, и это связано с двумя главными причинами. Во-первых, это положительный торговый баланс Российской Федерации. Так, по итогам прошлого года Россия заняла третье место в мире по величине торгового профицита после Китая и Германии, а это подразумевает приток валюты в страну. Вторая причина – это высокие процентные ставки. Из-за них резиденты и частично нерезиденты предпочитают рублевые активы валютным. При этом из-за санкционных рисков отток капитала из России замедлился. В предыдущие годы у России также традиционно был профицит торгового баланса, но он сопровождался высоким уровнем оттока капитала, а сейчас этого нет. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ

Говоря о перспективах российской валюты в 2025 году, эксперт допустил, что ближе к осени рубль начнет слабеть.

«Это связано с тем, что из-за планов ОПЕК+ постепенно увеличивать добычу нефти существует давление на нефтяные котировки, да и в целом в настоящее время цены на нефть находятся гораздо ниже годовых максимумов. Кроме того, не исключено, что Центральный банк начнет снижать ключевую ставку, что сократит уровень процентных ставок и привлекательность рублевых активов. Поэтому во второй половине года возможно ослабление курса рубля», - отметил Суверов.

Говоря о целесообразности осуществления инвестиций в доллары, эксперт отметил, что в долгосрочном периоде вложения лучше диверсифицировать.

«Часть из них стоит направить в рублевые инструменты, часть – в валютные, часть – в золото. Так что на случай какого-то неожиданного ослабления курса рубля часть средств можно вложить в доллары», - сказал аналитик.

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