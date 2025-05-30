Оценены потери компаний от торговой войны Трампа

Торговая война, которую начал президент США Дональд Трамп, привела к тому, что компании потеряли 34 миллиарда долларов из-за упущенной прибыли и увеличения расходов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные подсчеты.

Авторы материала спрогнозировали рост этой суммы. Как поясняется, неопределенность в отношении объявленных республиканцем пошлин остается. Ситуация отражается на решениях ряда крупных корпораций во всем мире, отмечается в статье.

Агентство проанализировало информацию от компаний, входящих в индексы S&P 500, STOXX 600 и Nikkei 225. По меньшей мере 42 из них снизили свои ожидания по доходам, а 16 отозвали прогнозы, среди них Apple, Ford, Porsche, Volvo и Sony. Большинство компаний сообщили, что не могут дать точные оценки из-за «непредсказуемости» торговой политики Трампа.

Как подчеркнули в Йельской школе менеджмента, в данном случае можно удвоить или утроить цифры, и все равно окажется, что масштабы будут намного больше, чем осознает большинство людей.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о «дне освобождения» для американской экономики и ввел «ответные» тарифы на товары из более чем 180 стран, включая ближайших союзников США. Позднее он предоставил отсрочку на 90 дней для ряда государств. Недавнее прекращение торговой войны между США и Китаем несколько улучшило ситуацию. Напомним, что Трамп отложил введение 50%-ных пошлин на товары из Европейского союза. 28 мая суд в США признал незаконными масштабные импортные пошлины, введенные Трампом, и заблокировал их действие. Однако на следующий день апелляционная инстанция временно восстановила действие тарифов.