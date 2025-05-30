СМИ: сланцевая добыча в США скоро резко упадет

Американские сланцевики сокращают бурение и не расширяют производство из-за высоких затрат, падения цен на нефть и решения ОПЕК+ увеличить добычу. По данным S&P Global Commodity Insights, в США она упадет на 1,1% до 13,3 млн баррелей в день, передает РИА Новости.

В материале говорится, что для безубыточности сланцевикам нужны цены около 65 долларов за баррель, но сейчас они составляют 61,53. Истощение ключевых месторождений и высокие затраты на бурение новых скважин делают ситуацию еще хуже. Для новых скважин нужны цены около 80-90 долларов за баррель. Агрессивная политика ОПЕК+ усиливает давление на цены.

Также подчеркивается, что торговые войны США также нанесли удар по энергетике: импортное оборудование подорожало, что особенно ощутимо для капиталоемкой отрасли. Ранее рост добычи обеспечивался долгами, а не прибылью.

Ценовая война ОПЕК+ и COVID-19 сделали многие скважины нерентабельными. Chevron и BP сократили персонал и инвестиции, а 20 крупнейших сланцевиков США урезали бюджеты на 1,8 млрд долларов. Прогнозы по спросу на ближайшие 10-15 лет не обнадеживают.

Как уточняется, пока цены не поднимутся до 80-90 долларов за баррель, ситуация не изменится. Сланцевый бум в США близится к концу из-за экономической неэффективности добычи. США могут сохранить лидерство благодаря технологиям, но для нового скачка нужен спад у конкурентов, например, России, пишет агентство.

По прогнозам МЭА, добыча достигнет пика в 14 млн баррелей в день в 2027-м и сохранится до конца десятилетия, после чего произойдет снижение.