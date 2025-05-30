Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 245 млрд долларов

Товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году достиг 245 млрд долларов. Россия заняла пятое место в списке внешнеторговых контрагентов КНР, сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

Дипломат отметил, что Москва и Пекин осуществляют или готовят к реализации более 80 приоритетных двусторонних проектов на 200 млрд долларов.

"Руководством двух стран поставлены амбициозные задачи по дальнейшему наращиванию двустороннего практического сотрудничества, в том числе по обеспечению к 2030 году существенного, качественного продвижения взаимной торговли и инвестиций", - заявил Моргулов на открытии десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

Посол добавил, что Китай уже много лет остается главным торговым партнером России среди всех стран мира.

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