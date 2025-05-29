В Киеве признали, что Украине нужно более 15 лет для перехода на евро

Украине для подготовки к переходу на евро потребуется более 15 лет, признал заместитель главы Нацбанка республики (НБУ) Сергей Николайчук. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, 8 мая глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что Украина начинает рассматривать возможность отказа от доллара США в пользу евро в качестве базовой валюты к гривне.

«Я думаю, что 10-15 лет — это точно не тот срок, за который мы успеем подготовить себя для того, чтобы соответствовать всем критериям, которые нужны для перехода на евро», — отметил Николайчук.

По его словам, переход на евро связан с желанием Украины стать членом Евросоюза. Он добавил, что ряд государств ЕС по-прежнему не отказался от собственных валют.