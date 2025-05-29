Курс доллара опустился ниже 77 рублей

Внебиржевой курс доллара в четверг, 29 мая, упал на 3,72%, до 76,9 рубля. Об этом пишет портал Investing.

29 мая Банк России решил установить официальный курс доллара США на 30 мая на уровне 78,49 рубля — впервые с 13 мая 2023 года.

Вместе с тем, внебиржевой курс американской валюты опустился первоначально на 2,6% — до 77,83 рубля, затем до 76,9 рубля.

По словам ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, в ближайшее время курсы доллара, евро и юаня могут упасть ещё сильнее, поскольку бизнес начнёт активнее продавать имеющуюся валюту.

Это связано с тем, уточнила Пырьева, что компаниям нужен будет значительный объём рублей для уплаты дивидендов и крупных налоговых отчислений в июле.

Традиционное сжатие предложения после завершения налогового периода в России будет компенсировано активизацией спекулятивных продаж валюты ввиду улучшения геополитического фона и ситуации на рынке нефти, предположил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

ЦБ понизил курс доллара на 30 мая

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, национальную валюту укрепляет совокупность следующих факторов: дисбаланс спроса и предложения инвалюты на внутреннем рынке; действие бюджетного правила; жесткая монетарная политика ЦБ; сжатая геополитическая риск-премия на фоне ожиданий урегулирования конфликта.

Вместе с тем, заметил аналитик, летом курс доллара начнет восстанавливаться из-за сокращения притока экспортной выручки, активизации импортеров, смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки ЦБ.

К концу года курс доллара будет, вероятно, находиться в районе 90 рублей, полагает экономист Дмитрий Полевой.