ЦБ понизил курс доллара на 30 мая
Центральный банк России снизил курс доллара на 30 мая. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно решению ЦБ, официальный курс доллара на 30 мая теперь составляет 78,497 рубля. Это на 1 рубль 11 копеек ниже прошлого показателя.
При этом, официальный курс евро тоже был понижен. Теперь он составляет 88,9481 рубля — ниже на 1 рубль 39 копеек. В свою очередь, курс юаня был снижен до 10,894 рубля — на 16 копеек.
Ранее в Госдуме отклонили идею запретить Центробанку поднимать ставку.