Экономист Колташов дал прогноз по ключевой ставке
Экономист Василий Колташов в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями касательно предстоящего решения Центробанка по ключевой ставке, а также рассказал о факторах, которые будут учитываться регулятором при принятии соответствующего решения.
Специалист выразил мнение, что ЦБ с высокой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых.
ЦБ будет ориентироваться на ситуацию с инфляцией. Также там будут ориентироваться на то, что сейчас увеличиваются военные расходы, увеличивается денежная масса. И тут необходимо сохранить высокую мотивацию для сбережений. Несмотря на то, что официальная инфляция у нас в последнее время замедлялась, нужно сделать так, чтобы люди по-прежнему верили в их эффективность, по-прежнему верили в то, что это долговременная стратегия, которая в дальнейшем позволит им совершать крупные покупки. Ведь мы - не французские аристократы, нам нужно держаться протестантской этики. То есть, к примеру, квартиру нужно покупать не тогда, когда это просто захотелось сделать, а тогда, когда имеются хотя бы базовые накопления. Учитывая, что у нас растет количество контрактников, которым выплачивают большие по меркам остальной экономики деньги, нужен сигнал о том, что необходимо стремиться к накоплениям для совершения в дальнейшем инвестиционных покупок, таких как недвижимость для жизни или недвижимость для своего бизнеса. Благодаря высокой ключевой ставке это можно сделать.Василий КолташовРуководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества
В России должна продолжиться политика, направленная на сдерживание инфляции, добавил эксперт.
«Победа над инфляцией не является окончательной и бесповоротной, хотя соответствующему процессу очень помогает укрепление рубля. Но и этого пока недостаточно, чтобы по-настоящему сбить инфляционные процессы», - отметил Колташов.
Менее вероятным эксперт назвал сценарий, согласно которому ЦБ снизит ключевую ставку 1 на процентный пункт - до 20% годовых.
«На мой взгляд, 1 процентный пункт – это тот максимум, на который ЦБ готов сдвинуться вниз, - просто для того, чтобы просигнализировать о наличии результатов в борьбе с инфляцией. При этом будет оговорка о том, что быстрого смягчения [денежно-кредитной политики] не произойдет», - сказал он.
Колташов подчеркнул, что высокая ключевая ставка не мешает развитию российской экономики.
«Да, высокая ставка несколько притормаживает группы среднего и малого капитала, стремящиеся к расширению бизнеса и нуждающиеся в кредитах, но в целом экономика при ней растет. Так, обрабатывающий сектор за 2024 год у нас вырос более чем на 8,5%», - отметил специалист.
Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 6 июня.