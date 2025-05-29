Аргентина разрешила получение гражданства за инвестиции

Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ об изменении закона о гражданстве, дающий возможность получить его за "значительные инвестиции". Соответствующий документ был опубликован в правительственном вестнике.

Указ изменил статью действующего закона, заменив ряд пунктов на следующий текст:

"Иностранцы, которые докажут Национальному миграционному управлению, вне зависимости от срока их проживания, что осуществили значительные инвестиции в страну".

Решение о том, какие вложения в экономику страны будут считаться значительными, будет принимать министерство экономики страны. Для этого в рамках ведомства будет создано специальное агентство, в задачи которого будет входить рассмотрение инвестиционных программ, подходящих для получения гражданства.

В указе не говорится о сумме инвестиций, которые будут подходить под требования. Однако ранее газета La Nacion со ссылкой на источники сообщила, что правительство намерено рассматривать проекты от $500 тыс.

Подписанный Милеем указ также меняет саму процедуру получения гражданства Аргентины. Раньше этим занимались суды, теперь заявки будет рассматривать миграционное управление. Указ также уточнил, что получение гражданства на основании оседлости после двух лет проживания в Аргентине возможно только при наличии на протяжении всего этого срока одобренного вида на жительства и отсутствии выездов из страны.