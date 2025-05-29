В Иране дальнобойщики начали забастовку из-за цен на бензин

Водители грузовиков в Иране с 22 мая проводят массовые акции протеста из-за недовольства собственными зарплатами, низкими ставками страхования и возможным новым ростом цен на бензин. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

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Первая стачка началась в городе Бендар-Аббас, одном из главных транспортных и судоходных узлов страны, но за неделю распространились на всю Исламскую республику.

Поводом для взрыва недовольства дальнобойщиков стали объявленные правительством планы о повышении стоимости топлива более чем в десять раз — в переводе с иранских реалов с четырех центов за литр до почти 50 центов. В 2019 году отмена правительством субсидий на бензин также вызвала массовые протесты, тогда были арестованы около тысячи человек.

Иран обладает значительными запасами нефти и газа, поэтому цены на топливо в стране были одними из самых низких в мире. Как объясняют власти, нынешнее решение связано с попыткой остановить контрабанду горючего в Пакистан, где оно стоит более доллара за литр.

Накануне, 28 мая, пресс-секретарь кабинета правительства Фатеме Мохаджерани заявила, что власти обсудили забастовку и постараются учесть потребности водителей.

Ранее в правительстве Ирана оценили убытки из-за апрельского взрыва в порту Шахид-Раджаи, который расположен неподалеку от Бендар-Аббаса, в три-пять миллиардов долларов.