В ВТБ назвали ожидаемые итоги заседания ЦБ по ключевой ставке

ВТБ ожидает сохранения ставки ЦБ на заседании 6 июня на уровне 21%, но сигнал о будущей денежно-кредитной политике может быть смягчен, спрогнозировал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Я думаю, что победит опасение того, что снижение ключевой ставки с таким количеством потенциально проинфляционных факторов является слишком рискованным. Поэтому, с моей точки зрения, сигнал регулятора будет смягчен. Я сформулировал, как он может звучать. Например: "Будем оценивать необходимость снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года"», — передает слова Пьянова пресс-служба банка.

Позитивными факторами для смягчения денежно-кредитной политики, по словам Пьянова, являются замедление инфляции, укрепление рубля, охлаждение экономического роста. В то же время он отмечает, что инфляционные ожидания не снижаются, во второй половине года ожидается индексация тарифов, рынок труда остается напряженным.

По словам представителя ВТБ, в прогнозах банк остается консервативным и пока прогнозирует возможность снижения ключевой ставки на последнем в этом году заседании ЦБ.