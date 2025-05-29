Мишустин поручил проверить все инженерные системы страны

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Готовиться к отопительному сезону необходимо начинать уже сейчас и особенно обратить внимание на приграничные регионы. Такое поручение дал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Все инженерные системы страны нужно тщательно проверить, чтобы зима не застала врасплох.

Мишустин поручил проверить все инженерные системы страны
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В прошлом сезоне топливно-энергетический комплекс отработал штатно, несмотря на то, что был побит исторический рекорд потребления электричества. В регионах, где до сих пор наблюдается дефицит энергии, пришлось законодательно запретить майнинговую деятельность. Особое внимание - модернизации сетей. Приграничным регионам выделено свыше миллиарда рублей, в том числе на закупку автономных котельных.

"Чтобы дополнительно поддержать ряд регионов, в прошлом году направили свыше 10 млрд рублей. Средства пошли на ремонт котельных, водопроводных и тепловых сетей, компенсацию затрат на топливо. В результате организации жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в целом прошли пиковые нагрузки в штатном режиме зимой. По сравнению с предыдущим периодом существенно сократилось количество аварий. Это мы также фиксируем. В том числе в новых российских субъектах", - сказал Мишустин.
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