Стало известно, как закон о персональных данных отразится на бизнесе

С 30 мая 2025 года в России будут более строго наказывать за разглашение конфиденциальной информации о людях. Также вырастут штрафы для тех, кто не сообщает в Роскомнадзор о том, что обрабатывает персональные данные. Управляющий юрист CLS Вадим Ковалев рассказал изданию «Финансы Mail», как новые правила повлияют на предпринимательстве.

Собеседник обратил внимание на то, что ранее компании не придавали большого значения вопросам, связанным с персональными данными. Штрафы за подобные нарушения были незначительными или отсутствовали вовсе. Однако в связи с участившимися случаями утечки данных граждан России власти значительно повысили размеры штрафов и ужесточили законодательство в этой области, отметил Ковалев.

По его словам, для бизнеса, особенно работающего с большими массивами личных данных, «это уже стало одним из важных вопросов при обеспечении комплаенса, который требует дополнительных расходов на подготовку юридической документации, выстраиванию необходимых внутренних процессов и проведению мероприятий в области информационной безопасности для предотвращения утечек данных».

С 30 мая вырастут штрафы за нарушения закона о персональных данных

Ковалев подчеркнул, что новые правила, касающиеся штрафов, существенно повлияют на деятельность небольших компаний, которые обрабатывают небольшой объем данных. Чтобы избежать штрафов, таким компаниям придется принять меры для соблюдения законодательства о персональных данных.