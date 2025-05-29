Цены на золото отреагировали на отмену судом пошлин Трампа

Биржевые цены на золото снизились на 1,1% после того, как Суд США по международной торговле заблокировал большую часть тарифов Трампа.

Это резко укрепило доллар и снизило привлекательность золота как актива-убежища, отмечает Bloomberg.

Цена драгметалла в США снизилась до 3281,49 долларов за унцию. На торгах в Сингапуре спотовое золото упало на 0,7% до 3264,15 долларов за унцию.

Агентство указывает, что цены за последние четыре дня ушли примерно на 240 долларов ниже исторического максимума, установленного в прошлом месяце. При этом драгоценный металл все еще растет, в том числе благодаря покупкам центральным банком.

Помимо золота подешевели также серебро и платина, палладий остался стабильным.